***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %17,79 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş. ("Genz Biyo") hakkında 13.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda özetleCOVID-19 ile mücadele kapsamında Genz Biyo'nun "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı proje önerisinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu açıklanmıştı.08.06.2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank video konferans yöntemli "Covid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada"…..TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması arasında yapılacak anlaşmayla, virüse karşı tedavide kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün üretilecek…." açıklamasında bulunmuş, yatırımcılarımız tarafından da işbu start-up firmasının Şirketimiz iştiraki Genz Biyo olup olmadığı hakkında Şirketimizden bilgi talebi olmuştur. Bu hususun cevaplanması ve Genz Biyo'nun yürüttüğü söz konusu projeye ilişkin mevcut durum hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla Şirketimiz bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuştur.08.06.2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada bahsedilen start-up firması iştirakimiz Genz Biyo değildir.COVID-19 ile mücadeleye yönelik olarak Genz Biyo dışında birçok kuruluş çalışma yürütmektedir.Genz-Biyo tarafından yürütülen proje halen devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanması ve takip edecek önemli aşama ve hususlarda Şirketimiz SPK Mevzuatına uygun olarak, gelişmeleri zamanında yatırımcılarımız ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yaparak paylaşacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850060BIST