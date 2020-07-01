***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 15:20
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 01.07.2020 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853730
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,78
|Açılış
|: 388,68
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.765.629
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.289.237
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|ULAS
|5,42
|7.231.082
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,29
|17.891.535
|% -5,68
|
|RTALB
|33,02
|56.645.249
|% -5,60
|
|KRDMD
|3,25
|2.055.635.812
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|1.280.675.113
|% -2,01
|
|ASELS
|32,74
|1.278.462.664
|% 0,80
|
|THYAO
|12,28
|1.260.752.567
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.056.173.832
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,25
|2.055.635.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|954.953.933
|% -1,46
|
|ODAS
|2,54
|1.056.173.832
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|825.083.968
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,51
|485.944.926
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5117
|8,5544
|% 0,44
|
|Frank
|7,2239
|7,2674
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
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