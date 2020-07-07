***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki GENZ Biyo Teknoloji A.S¸. 07.07.2020 tarihinde (bugün), 1 Milyon ABD Doları değerleme ile A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'den 100.000 dolar yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıkan GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %17,42 olarak değişmiştir (önceki %17,79). Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856184BIST