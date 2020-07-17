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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.07.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020, 17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.06.2020 Tarihli KAP açıklamamızda
İştirakimiz The Meditation Company GMBH'nin toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 Milyon ABD Doları yatırım için taraflarla bugün anlaşmaya vardığı, tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken işlemlere başlandığı açıklanmıştı.
Söz konusu yatırıma ilişkin tescil işlemleri de tamamlanarak süreç tamamlanmıştır. The Meditation Company GMBH'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %3,82 olarak değişmiştir (önceki %5,33).
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860264


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KENT 1.373,10 22.599.453 % 10,00  
AGYO 2,53 24.846.352 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.618.625 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.449 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5681 8,6110 % -0,19  
Frank 7,2676 7,3114 % 0,64  
Riyal 1,8235 1,8326 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 11,36  
Altın Gr. 399 399 2,45  
Cumhuriyet 2.590 2.612 12,80  
Tam 2.668 2.680 13,20  
Yarım 1.295 1.311 6,50  
Çeyrek 650 656 3,20  
Gümüş.Ons 19,28 19,30 0,12  
Gümüş Gr. 4,25 4,25 0,02  
B. Petrol 42,72 42,72 -0,63  
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