***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 16:20
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020, 17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2020 Tarihli KAP açıklamamızda
İştirakimiz The Meditation Company GMBH'nin toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 Milyon ABD Doları yatırım için taraflarla bugün anlaşmaya vardığı, tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken işlemlere başlandığı açıklanmıştı.
Söz konusu yatırıma ilişkin tescil işlemleri de tamamlanarak süreç tamamlanmıştır. The Meditation Company GMBH'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %3,82 olarak değişmiştir (önceki %5,33).
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860264
BIST
17:41118.731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -76,78
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
17:416,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
17:417,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
17:41399,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,67
|Açılış
|: 399,01
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,65
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|22.599.453
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|24.846.352
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.618.625
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.449
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,08
|13.697.050
|% -6,65
|
|PSDTC
|12,08
|13.697.050
|% -6,65
|
|PSDTC
|12,08
|13.697.050
|% -6,65
|
|PSDTC
|12,08
|13.697.050
|% -6,65
|
|AYEN
|6,02
|17.064.094
|% -5,05
|
|SASA
|14,05
|1.453.714.923
|% 7,09
|
|GUSGR
|4,97
|960.273.881
|% 9,96
|
|GARAN
|7,94
|937.815.397
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,28
|844.712.837
|% 0,00
|
|ASELS
|32,54
|532.359.408
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|844.712.837
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,97
|960.273.881
|% 9,96
|
|TSKB
|1,26
|154.440.266
|% -0,79
|
|GARAN
|7,94
|937.815.397
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,81
|209.324.824
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5681
|8,6110
|% -0,19
|
|Frank
|7,2676
|7,3114
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,36
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.612
|12,80
|
|Tam
|2.668
|2.680
|13,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|6,50
|
|Çeyrek
|650
|656
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,25
|0,02
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,63
|
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