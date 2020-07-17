***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2020, 17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.06.2020 Tarihli KAP açıklamamızdaİştirakimiz The Meditation Company GMBH'nin toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 Milyon ABD Doları yatırım için taraflarla bugün anlaşmaya vardığı, tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken işlemlere başlandığı açıklanmıştı.Söz konusu yatırıma ilişkin tescil işlemleri de tamamlanarak süreç tamamlanmıştır. The Meditation Company GMBH'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %3,82 olarak değişmiştir (önceki %5,33).Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860264BIST