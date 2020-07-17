***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 16:21
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 17.07.2020 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860268
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,13
|Açılış
|: 399,46
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,67
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.622.378
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|TSPOR
|4,46
|284.064.779
|% -4,70
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|THYAO
|11,93
|456.206.038
|% -0,17
|
|SISE
|6,20
|436.796.852
|% 0,16
|
|TRGYO
|4,73
|381.242.119
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|ODAS
|2,87
|353.966.791
|% -0,35
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,10
|
|Frank
|7,2753
|7,3192
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|13,39
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.618
|18,50
|
|Tam
|2.673
|2.686
|19,00
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,30
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,28
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem