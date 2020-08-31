***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %17,42 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.("Genz Biyo") hakkındaCOVID-19 ile mücadele kapsamında Genz Biyo'nun "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı proje önerisinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu, proje çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların tamamlanması ve takip edecek önemli aşama ve hususlarda SPK Mevzuatına uygun olarak gelişmelerin yatırımcılarımız ile paylaşılacağı hususları daha önce KAP'ta açıklanmıştı.Söz konusu projeye ilişkin çalışmaların mevcut durumuna ilişkin İştirakimizden yazılı bilgi talep edilmiştir.İştirakimizden gelecek olan bilgi pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871813BIST