***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 15:36
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %17,42 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.("Genz Biyo") hakkında
COVID-19 ile mücadele kapsamında Genz Biyo'nun "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı proje önerisinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu, proje çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların tamamlanması ve takip edecek önemli aşama ve hususlarda SPK Mevzuatına uygun olarak gelişmelerin yatırımcılarımız ile paylaşılacağı hususları daha önce KAP'ta açıklanmıştı.
Söz konusu projeye ilişkin çalışmaların mevcut durumuna ilişkin İştirakimizden yazılı bilgi talep edilmiştir.
İştirakimizden gelecek olan bilgi pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871813
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,27
En Yüksek
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|: 0,64%
|| 2,95
|Açılış
|: 466,27
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3379
|7,3511
|% 0,24
|
|Euro
|8,7704
|8,7897
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,8083
|9,8575
|% 0,47
|
|Frank
|8,1149
|8,1638
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,29
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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