***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 17:51
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda
İştirakimiz GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin 07.07.2020 tarihinde 1 Milyon ABD Doları değerleme ile A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'den 100.000 dolar yeni yatırım aldığı, bu yeni yatırımla birlikte sermayesinin 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıktığı, bunun sonucunda GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranının %17,42 olarak değiştiği (önceki %17,79) açıklanmıştı.
GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin 01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873181
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|ARMDA
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|34.046.246
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|KENT
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|FENER
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|
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|499.143.493
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|HALKB
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|EKGYO
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|SISE
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|
|Euro
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|
|Sterlin
|9,8280
|9,8772
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|
|Frank
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|% 0,71
|
|Riyal
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|
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|3.135
|3,83
|
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|1,85
|
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|758
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|
|Gümüş.Ons
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|26,84
|-0,63
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