***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş. 23.09.2020 tarihinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 69.661 TL'den 82.074 TL'ye çıkan Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %10,01 (önceki %11,79), olarak değişmiştir.Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876392BIST