***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 09:49
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş. 23.09.2020 tarihinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 69.661 TL'den 82.074 TL'ye çıkan Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı %10,01 (önceki %11,79), olarak değişmiştir.
Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876392
BIST
12:421.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:427,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:428,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:42458,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,27
|Açılış
|: 458,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:40
|HURGZ
|2,20
|7.756.786
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|21.091.551
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.353
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.246.211
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.300.088
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|GARAN
|6,60
|202.085.717
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|185.893.860
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6957
|7,7017
|% 0,01
|
|Euro
|8,9577
|8,9673
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7782
|9,8273
|% 0,03
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0476
|2,0578
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|