***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.S¸.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda sermayesinin 69.661 TL'den 82.074 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 30.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 05.10.2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878310BIST