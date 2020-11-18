***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 21:31
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 1.301.993 TL, 30.06.2020 tarihli bağımsız incelemeden geçmiş bilançosunda 1.419.448 TL, güncel tutarı ise 1.442.968,26 TL olan "İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar" kalemindeki Şirketimizin bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'den olan alacağı, 18.11.2020 tarihinde bağlı ortaklığımız tarafından ödenmiş olup, Şirketimizin bağlı ortaklığından alacağı kalmamıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889134
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,1700
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|Önceki Kapanış
|: 9,2150
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9,2485
En Düşük
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18:05463,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,62
|Açılış
|: 462,95
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6852
|7,6918
|% -0,10
|
|Euro
|9,1233
|9,1299
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2374
|% 0,13
|
|Frank
|8,4154
|8,4660
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-7,99
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|0,90
|
Seans Raporu
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