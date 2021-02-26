***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadırŞirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %60,21 artış ile 80.161.000 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklanmaktadır.424.453 TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %1090,28 artış ile 5.052.172 TL olmuştur. Bu artış bedelli sermaye artırımı ile iştirak satışlarından sağlanan nakit artışından kaynaklanmaktadır.1.750.000 TL olan İlişkili Taraflara Diğer Borçlar kalemi Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ne olan 1.750.000 TL borcun tamamının dönem içinde ödenmesi ile 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %99,7 oranında azalarak 5.205 TL olmuştur.1.301.993 TL olan İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %100 azalış ile 0 TL olmuştur. Bu tutar bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") verilen sermaye avansı karşılığı olup, STRS'nin 13.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 18.871.137 TL tutarındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL'ye çıkartılmasında sermayeye katılmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913688BIST