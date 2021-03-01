***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü TUBİTAK destekli "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı Projenin mevcut durumuna ilişkin olarak İştirakimizdenÇalışmaların TUBİTAK ile yürütülen tarafında Projeye ilişkin belirlenen hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği,Bunun dışında POC (Point-Of-Care Test) Cihazının geliştirilmesi çalışmalarının halen sürdüğü, Sağlık Bakanlığı onayı için henüz başvurulmadığı bilgisi edinilmiştir.Yukarıda belirtilen POC Cihazı projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel İştirakimiz tarafından ayrıca COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen hastalar ve antikor tedavileri veya aşılama ile tedavi edilen hastalar için yüksek verimli, antikor taraması için tasarlanmış oldukça hassas ve spesifik bir teşhis kiti ("Elisa Tabanlı Test") üretimi çalışması yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'na onay başvurusu yapıldığı ve halen Sağlık Bakanlığı tarafından istenen ek testler üzerinde çalışıldığı bilgisi edinilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914096BIST