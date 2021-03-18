***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Segmentify Yazılım A.Ş.'nin ("Segmentify") 12.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında sermayesinin 17.661 TL bedelli artırılarak 74.530 TL'den 92.191 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz söz konusu bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarını kullanmamıştır. Bu nedenle Şirketimizin Segmentify'da sahip olduğu mevcut 7.320 TL nominal değerli payı değişmemiş, sahip olduğu %9,82 pay oranı %7,94 olmuştur.Genel kurul kararının tescili ile yeni sermaye yapısı kesinlik kazanacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919139BIST