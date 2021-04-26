***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 23:20
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 26.04.2021 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931125
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2852
En Düşük
8,2721
18:0510,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,0251
En Düşük
10,0017
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,98
|Açılış
|: 474,25
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2727
|8,2742
|% 0,04
|
|Euro
|9,9982
|10,0244
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4743
|11,5319
|% -0,93
|
|Frank
|9,0204
|9,0748
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında