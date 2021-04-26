***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 20:12
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.04.2021 tarihli Borç Sözleşmesi ("Sözleşme") ile iştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.'ne ("Workiom") 30.04.2021 tarihine kadar, toplamda 20.000 ABD Doları tutarında borç verilmesine karar verilmiş olup, 26.04.2021 tarihinde bugün 3.000 ABD Doları tutarında ilk ödeme yapılmıştır.
Şirketimiz ile Workiom arasında yapılan Sözleşme ile 31/05/2021 tarihine kadar Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketimiz talebi halinde katılma hakkına sahip olacaktır.
Sermaye artırımının 31/05/2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde söz konusu borç 01/06/2021 tarihinde muaccel olacak, sözleşme şartlarında Workiom tarafından Şirketimize geri ödenecektir.
Pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931086
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
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|Önceki Kapanış
|: 1.374
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1.398
En Düşük
1.382
18:058,2244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0463
|Açılış
|: 8,1800
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|Önceki Kapanış
|: 8,2550
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8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0552
|Açılış
|: 9,8700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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10,0362
En Düşük
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|Açılış
|: 469,84
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|Önceki Kapanış
|: 473,73
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475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2206
|8,2244
|% -0,56
|
|Euro
|9,9426
|9,9530
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,4013
|11,4585
|% -0,55
|
|Frank
|8,9624
|9,0164
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1870
|2,1979
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,12
|
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