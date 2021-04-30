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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2021 11:08



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.03.2021 tarihli açıklamamızda özetle
İştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü TUBİTAK destekli "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı Projenin TUBİTAK ile yürütülen tarafındaki çalışmaların Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği açıklanmıştı.
Söz konusu sürecin halen tamamlanmamış olduğu ve sürdüğü, bu prosedürel süreç dışında POC (Point-Of-Care Test) Cihazının geliştirilmesine ilişkin fiili çalışmaların devam ettiği bilgisi edinilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933148


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