***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.04.2021 tarihli açıklamamızda26.04.2021 tarihli Borç Sözleşmesi ("Sözleşme") ile iştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.'ne ("Workiom") 30.04.2021 tarihine kadar, toplamda 20.000 ABD Doları tutarında borç verilmesine karar verildiği, 26.04.2021 tarihinde 3.000 ABD Doları tutarında ilk ödemenin yapıldığı açıklanmıştı.Kalan 17.000 ABD Doları 30.04.2021 tarihinde bugün ödenmiştir.Şirketimiz ile Workiom arasında yapılan Sözleşme ile 31/05/2021 tarihine kadar Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketimiz talebi halinde katılma hakkına sahip olacaktır.Sermaye artırımının 31/05/2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde söz konusu borç 01/06/2021 tarihinde muaccel olacak, sözleşme şartlarında Workiom tarafından Şirketimize geri ödenecektir.Pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933622BIST