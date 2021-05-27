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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2021 22:05



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.'e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapılmıştır.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938533


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AVHOL 7,15 5.986.130 % 10,00  
IZTAR 22,46 26.060.084 % 9,99  
UTPYA 28,30 1.591.737 % 9,95  
VKING 6,36 6.298.703 % 9,84  
YAYLA 3,50 48.151.984 % 9,72  
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Altın Ons 1.904 1.905 7,97  
Altın Gr. 524 524 6,17  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 0,09  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,08  
B. Petrol 68,97 68,97 -0,23  
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