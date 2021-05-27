***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.'e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapılmıştır.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938533BIST