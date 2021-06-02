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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2021 12:14



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2021/4 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Şevket Baran ASENA ve Mert SADİ'nin seçilmelerinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529


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