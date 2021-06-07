***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.05.2021 tarihli açıklamamızdaBağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.'e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapıldığı açıklanmış idi.Optiyol Inc.'e çeşitli yatırımcılar tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 560.000 ABD Doları tutarında yeni bir yatırım yapılmış olup, toplam yatırım tutarı 810.000 ABD Doları olmuştur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940420BIST