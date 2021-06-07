***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 10:30
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.05.2021 tarihli açıklamamızda
Bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.'e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapıldığı açıklanmış idi.
Optiyol Inc.'e çeşitli yatırımcılar tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 560.000 ABD Doları tutarında yeni bir yatırım yapılmış olup, toplam yatırım tutarı 810.000 ABD Doları olmuştur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940420
BIST
13:141.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:148,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
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8,6340
En Düşük
8,5831
13:1410,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,4500
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|Önceki Kapanış
|: 10,4900
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10,5214
En Düşük
10,4537
13:14523,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,87
|Açılış
|: 523,07
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|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ATATP
|31,94
|9.806.826
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.265.137
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.529.829
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|RODRG
|18,62
|3.363.509
|% 8,83
|
|YAYLA
|3,81
|12.070.574
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|13.937.577
|% -7,11
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|126,80
|548.102.036
|% 1,20
|
|THYAO
|14,31
|527.375.954
|% 0,21
|
|GARAN
|8,28
|516.588.908
|% -0,12
|
|SASA
|34,50
|396.379.749
|% 2,13
|
|SISE
|8,20
|336.384.015
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|212.780.490
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|516.588.908
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,99
|101.958.147
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|336.384.015
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|48.854.677
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6049
|% -0,09
|
|Euro
|10,4780
|10,4815
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1199
|12,1807
|% -0,43
|
|Frank
|9,5487
|9,6063
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2859
|2,2973
|% -0,17
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,76
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,48
|