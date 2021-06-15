***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 11:24
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021, 26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.04.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle İştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.'ne ("Workiom") 20.000 ABD Doları tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketimizin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi.
Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha önce Workiom'a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom'un yapılması planlanan genel kurulunda yapılacak sermaye artışı ile Workiom'daki mevcut payımız %5'den %10'a çıkacaktır.
Workiom'un genel kurulunun yapılması ve sermaye artışının kesinlik kazanmasına dair gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942325
BIST
12:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:088,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0810,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:08509,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,91
|Açılış
|: 509,56
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:06
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|ETYAT
|3,79
|877.412
|% 8,91
|
|EUKYO
|7,63
|5.860.529
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,14
|71.792.583
|% 7,34
|
|GEDZA
|42,80
|17.682.253
|% 5,57
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.062.509
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.017.714
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,64
|543.817.884
|% 1,04
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,22
|179.147.469
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5382
|% -0,22
|
|Euro
|10,3506
|10,3574
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9883
|12,0484
|% -0,24
|
|Frank
|9,4561
|9,5131
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% -0,35
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,34
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|
Seans Raporu
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