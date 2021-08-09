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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2021 18:20



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda
124.669 TL olan   Dönen Varlıklar altında yer alan İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler kalemi, 30.06.2021 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %677 artış ile 968.425 TL olmuştur. Bu artış esasen iştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.'ye verilen 870.581 TL avanstan kaynaklanmaktadır.
5.052.172 TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi 30.06.2021 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %4 artış ile 5.245.755 TL olmuştur. Bu artış esasen Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilen 4.000.000 TL tutarındaki sermaye avansından kaynaklanmaktadır.
Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi ile İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler kalemindeki yukarıda açıkladığımız artışların sonucu olarak
5.209.925 TL olan toplam Dönen Varlıklar kalemi, 30.06.2021 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %20 artış ile 6.251.307 TL olmuştur.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956181


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Çeyrek 765 782 -8,63  
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