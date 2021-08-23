***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 22:04
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 23.08.2021 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960111
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0544
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4144
18:059,9157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0239
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8960
18:05488,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,79
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4211
|8,4227
|% -0,73
|
|Euro
|9,8979
|9,9157
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,5337
|11,5915
|% 0,09
|
|Frank
|9,2005
|9,2559
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|23,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE