***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMidpoly Oyun Yazılım Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Midpoly, Şirket") sahip olduğu, Şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden toplam 2.500 TL nominal değerli payın Şirket giderlerinin gelirleri karşılayamaması, öz kaynakların eksiye düşmesi, yeni öz kaynak veya yabancı kaynak yaratılamaması, dünyada ve ülkede yaygın Covid-19 ve ekonomik kriz sebepleri ile Şirket kurucuları Buğra Süslü ve Mehmet Doğu Yürür'eSTRS'nin Şirketten olan (281.000 TL ana para ve 123.418,23 TL faiz olmak üzere toplam) 404.418,23 TL alacağının 274.518,23 TL'lik kısmından vazgeçilmesi, kalan 129.900 Türk Lirası olan kısmının, söz konusu işleme ilişkin 02.09.2021 tarihli sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 iş günü içinde STRS'ye ödenmesi şartıyla, satılmıştır. 129.900 TL olan alacak tutarı STRS tarafından 03.09.2021 tarihinde bugün tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığımızın Şirket'te payı kalmamıştır.Şirketimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ise Midpoly'de payı yoktur.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961768BIST