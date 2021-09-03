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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2021 17:41



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Midpoly Oyun Yazılım Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Midpoly, Şirket") sahip olduğu, Şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden toplam 2.500 TL nominal değerli payın Şirket giderlerinin gelirleri karşılayamaması, öz kaynakların eksiye düşmesi, yeni öz kaynak veya yabancı kaynak yaratılamaması, dünyada ve ülkede yaygın Covid-19 ve ekonomik kriz sebepleri ile Şirket kurucuları Buğra Süslü ve Mehmet Doğu Yürür'e
STRS'nin Şirketten olan (281.000 TL ana para ve 123.418,23 TL faiz olmak üzere toplam) 404.418,23 TL alacağının 274.518,23 TL'lik kısmından vazgeçilmesi, kalan 129.900 Türk Lirası olan kısmının, söz konusu işleme ilişkin 02.09.2021 tarihli sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 iş günü içinde STRS'ye ödenmesi şartıyla, satılmıştır. 129.900 TL olan alacak tutarı STRS tarafından 03.09.2021 tarihinde bugün tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığımızın Şirket'te payı kalmamıştır.
Şirketimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ise Midpoly'de payı yoktur.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961768


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