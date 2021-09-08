***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 19:00
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi başlıklı projede gelinen aşamada covid tanı kiti ve POC cihaz çalışmalarının ürünleştirme aşamasına geldiği, söz konusu cihazın yurt içinde satışı için serbest satış sertifikasının alınmasına yönelik nihai izinlerin alınması için sürecin halen devam ettiği,
08.09.2021 tarihinde bugün KAP'ta açıkladığımız üzere Şirketimizin de aralarında bulunduğu yatırımcılar tarafından Genz Biyo'nun gerçekleştirdiği sermaye artırımına katılım sonucu Genz Biyo'nun sağladığı 450.000 ABD Doları tutarındaki kaynağın üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı, bilgisi edinilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962901
BIST
14:131.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.445
14:138,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:139,9736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0195
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:13485,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 485,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:10
|YEOTK
|35,42
|54.333.194
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.010.277
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.706.830
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.810.130
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.339.325
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|12.848.676
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,13
|14.656.928
|% -5,15
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|GARAN
|9,62
|910.233.962
|% 0,63
|
|THYAO
|12,54
|350.467.325
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,54
|300.702.529
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,27
|263.424.780
|% -0,82
|
|FROTO
|173,70
|239.261.340
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,54
|300.702.529
|% -0,78
|
|GARAN
|9,62
|910.233.962
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,85
|98.313.769
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,27
|263.424.780
|% -0,82
|
|ODAS
|1,47
|49.706.137
|% -1,34
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4182
|8,4208
|% -0,20
|
|Euro
|9,9681
|9,9745
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,6441
|11,7025
|% 0,02
|
|Frank
|9,1401
|9,1951
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2378
|2,2491
|% -0,21
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-11,13
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-5,38
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|1,26
|
Seans Raporu
14:10
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-
14:26OYLUM
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 698 adet işlem
-
14:25OYLUM
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 997 adet işlem
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, BIMAS
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 6 kaybederek (% -0.52 ) 1, 269
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, DITAS