***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi başlıklı projede gelinen aşamada covid tanı kiti ve POC cihaz çalışmalarının ürünleştirme aşamasına geldiği, söz konusu cihazın yurt içinde satışı için serbest satış sertifikasının alınmasına yönelik nihai izinlerin alınması için sürecin halen devam ettiği,08.09.2021 tarihinde bugün KAP'ta açıkladığımız üzere Şirketimizin de aralarında bulunduğu yatırımcılar tarafından Genz Biyo'nun gerçekleştirdiği sermaye artırımına katılım sonucu Genz Biyo'nun sağladığı 450.000 ABD Doları tutarındaki kaynağın üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı, bilgisi edinilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962901BIST