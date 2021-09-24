***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 16:09
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 24.09.2021 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965166
BIST
16:101.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -21,49
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:108,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0965
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1010,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0752
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:10497,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,74
|Açılış
|: 497,64
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|2.364,80
|4.627.517
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.240.333
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.021.904
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.512.413
|% 9,85
|
|GARFA
|13,51
|8.363.874
|% 9,13
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.915.015
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|35.849.660
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.745.342
|% -8,89
|
|DESPC
|9,84
|16.587.680
|% -7,61
|
|GARAN
|8,83
|1.567.239.705
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,94
|795.996.497
|% -6,86
|
|THYAO
|13,47
|720.158.756
|% 1,05
|
|SISE
|8,16
|477.656.136
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|443.726.796
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,94
|795.996.497
|% -6,86
|
|YKBNK
|2,31
|433.928.865
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.567.239.705
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,79
|253.910.521
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|443.726.796
|% -3,40
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8511
|8,8558
|% 1,07
|
|Euro
|10,3707
|10,3764
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1482
|% 0,85
|
|Frank
|9,5495
|9,6071
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3587
|2,3705
|% 1,27
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,35
|
|Altın Gr.
|497
|498
|6,62
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|39,24
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|18,98
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|-0,29
|