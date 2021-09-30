***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 14:40
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 30.09.2021 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965870
BIST
15:001.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
15:008,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
15:0010,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0400
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2940
15:00493,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 493,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler15:00
|VBTYZ
|20,74
|53.536.067
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.791.641
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|ATAGY
|4,27
|20.454.613
|% 8,65
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|388.752
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|208.573.274
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|859.607
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARFA
|12,18
|3.965.386
|% -6,09
|
|GARAN
|9,09
|1.147.615.240
|% 0,33
|
|THYAO
|14,02
|701.543.803
|% 1,74
|
|TUPRS
|114,80
|617.453.806
|% 1,86
|
|SISE
|8,20
|555.113.100
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,30
|498.434.126
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,37
|474.062.435
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|1.147.615.240
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,30
|498.434.126
|% 1,15
|
|ODAS
|1,37
|103.044.303
|% 0,74
|
|SISE
|8,20
|555.113.100
|% 0,37
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8872
|8,8968
|% -0,23
|
|Euro
|10,3088
|10,3157
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9252
|11,9851
|% -0,04
|
|Frank
|9,4701
|9,5272
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3646
|2,3764
|% -0,19
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-0,67
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.320
|-4,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|0,37
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|0,18
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,57
|77,57
|-0,52
|