***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileŞirketimiz iştiraklerinden Paymes Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Paymes"), bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") tarafından "sermayeye dönüştürülebilir borç" yöntemi ile finansmanına ilişkin, STRS ve Paymes arasındaki 18.11.2020 tarihli 25.000 ABD Doları bedelli Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi'nin Şirketimizce devir ve temlik alınmasına karar verilmiş olup, STRS'ye, işbu devir temlik işlemi karşılığında, imza tarihinden itibaren 2 ay içinde 301.965 TL ödenecektir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980120BIST