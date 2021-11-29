***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 18:33
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimiz iştiraklerinden Paymes Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Paymes"), bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") tarafından "sermayeye dönüştürülebilir borç" yöntemi ile finansmanına ilişkin, STRS ve Paymes arasındaki 18.11.2020 tarihli 25.000 ABD Doları bedelli Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi'nin Şirketimizce devir ve temlik alınmasına karar verilmiş olup, STRS'ye, işbu devir temlik işlemi karşılığında, imza tarihinden itibaren 2 ay içinde 301.965 TL ödenecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980120
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 4,67%
|| 0,5986
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 5,03%
|| 0,7272
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05767,28
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 32,29
|Açılış
|: 767,28
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3904
|13,4149
|% 4,67
|
|Euro
|15,1615
|15,1961
|% 5,03
|
|Sterlin
|17,7705
|17,8596
|% 4,56
|
|Frank
|14,5443
|14,6319
|% 5,26
|
|Riyal
|3,5715
|3,5894
|% 4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-9,73
|
|Altın Gr.
|767
|767
|31,73
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,43
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-4,44
|