***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuyla ilgili 31.12.2021 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak aşağıdaki şekilde özet bir açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuşturPM Holding Investments Limited'e Şirketimiz %3,848 ve bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. ("Strs") %5,62 oranında iştirak edecektir.PM Holding Investment Ltd. ise PT Holding Investment Limited'e %4,99 oranında iştirak edecek olup, dolayısıyla PT Holding Investments Limited'e dolaylı iştirak oranı Şirketimizin %0,19 ve Strs'nin %0,28 oranında olacaktır.PT Global Holding Co, Paytaps'ın faaliyetlerini yürüttüğü, çeşitli ülkelerdeki iştiraklerinin hisselerine sahip olan şirkettir ve PT Holding Investment Limited de PT Global Holding Co'nun hisselerinin %100'üne sahip olan çatı şirketidir.PT Holding Investment Limited sadece iştirak şirketi (holding şirketi) pozisyonunda olduğu için ayrı bir web sitesi bulunmayıp, Paytaps Grup bilgileri, Paytabs.com linkinden incelenebilecektir.Yukarıda izah edilen iştirak yapısına dahil olan şirketlerin tescil ve sermaye yapısı dokümanları üzerinde gerekli doğrulamalar yapılmış ve iştirak zinciri tevsik edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988676BIST