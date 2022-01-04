Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 17:10
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Segmentify Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Segmentify") hissedarları arasında yapılan müzakere sonucu Segmentify'in faaliyetinin İngiltere'de aynı hissedarlık oranları ile kurulacak bir şirkete ("Segmentify UK") taşınmasına ve Segmentify UK'in kurulması ile eş zamanlı olarak tüm hissedarların Segmentify'da bulunan hisselerinin tamamının Segmentify UK'e devrine ve işbu devir karşılığında Segmentify UK'de hisse edinilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Şirketimizin Segmentify'ın 92.191 TL olan sermayesinde hali hazırda sahip olduğu 7320 TL nominal değerli %7,94 oranındaki payın tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %7,86 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.
Aynı şekilde, bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("Strs") 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Strs'nin Segmentify'da sahip olduğu 610 TL nominal değerli %0,66 oranındaki payın tamamının tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %0,65 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.
İşlemler Segmentify UK'in kuruluşunun tamamlanması ile eş anlı olarak tamamlanacak olup, gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988692


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.964
Değişim :  1,92% |  36,93
Açılış :  1.941  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.978 En Düşük
1.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 5.860.326 % 10,00  
BFREN 1.192,40 76.385.493 % 10,00  
UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
DOBUR 85,30 6.257.747 % 9,99  
MGROS 43,00 238.775.548 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5406 13,5761 % 3,89  
Euro 15,2907 15,3664 % 3,81  
Sterlin 18,3342 18,4261 % 4,19  
Frank 14,7620 14,8509 % 3,97  
Riyal 3,6044 3,6225 % 3,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 10,78  
Altın Gr. 791 791 31,94  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 0,11  
Gümüş Gr. 10,02 10,03 0,38  
B. Petrol 80,05 80,05 1,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru