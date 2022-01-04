***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 17:10
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Segmentify Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Segmentify") hissedarları arasında yapılan müzakere sonucu Segmentify'in faaliyetinin İngiltere'de aynı hissedarlık oranları ile kurulacak bir şirkete ("Segmentify UK") taşınmasına ve Segmentify UK'in kurulması ile eş zamanlı olarak tüm hissedarların Segmentify'da bulunan hisselerinin tamamının Segmentify UK'e devrine ve işbu devir karşılığında Segmentify UK'de hisse edinilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Şirketimizin Segmentify'ın 92.191 TL olan sermayesinde hali hazırda sahip olduğu 7320 TL nominal değerli %7,94 oranındaki payın tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %7,86 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.
Aynı şekilde, bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("Strs") 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Strs'nin Segmentify'da sahip olduğu 610 TL nominal değerli %0,66 oranındaki payın tamamının tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %0,65 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.
İşlemler Segmentify UK'in kuruluşunun tamamlanması ile eş anlı olarak tamamlanacak olup, gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988692
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 0,5078
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5890
En Düşük
12,9640
18:0515,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5646
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3664
En Düşük
14,6944
18:05790,94
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 31,94
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,17
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5406
|13,5761
|% 3,89
|
|Euro
|15,2907
|15,3664
|% 3,81
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 4,19
|
|Frank
|14,7620
|14,8509
|% 3,97
|
|Riyal
|3,6044
|3,6225
|% 3,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|10,78
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,94
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında