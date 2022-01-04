***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Segmentify Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Segmentify") hissedarları arasında yapılan müzakere sonucu Segmentify'in faaliyetinin İngiltere'de aynı hissedarlık oranları ile kurulacak bir şirkete ("Segmentify UK") taşınmasına ve Segmentify UK'in kurulması ile eş zamanlı olarak tüm hissedarların Segmentify'da bulunan hisselerinin tamamının Segmentify UK'e devrine ve işbu devir karşılığında Segmentify UK'de hisse edinilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Şirketimizin Segmentify'ın 92.191 TL olan sermayesinde hali hazırda sahip olduğu 7320 TL nominal değerli %7,94 oranındaki payın tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %7,86 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.Aynı şekilde, bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin ("Strs") 27 Aralık 2021 tarihli kararı ile Strs'nin Segmentify'da sahip olduğu 610 TL nominal değerli %0,66 oranındaki payın tamamının tamamının Segmentify UK'e devrine ve bunun karşılığında ve eş zamanlı olarak Segmentify UK'in %0,65 oranındaki hissesinin edinilmesine karar verilmiştir.İşlemler Segmentify UK'in kuruluşunun tamamlanması ile eş anlı olarak tamamlanacak olup, gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988692BIST