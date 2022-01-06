***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 19:45
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 06.01.2022 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989598
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1032
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8839
En Düşük
13,4921
18:0515,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1620
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
18:05796,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,04
|Açılış
|: 797,06
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.737.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.622.560
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|70.057.533
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.675.528
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.592.343
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 4,02
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% -2,14
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% -0,57
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% -1,31
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7852
|13,7868
|% 0,87
|
|Euro
|15,5661
|15,6244
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6694
|18,7631
|% 1,20
|
|Frank
|14,9722
|15,0624
|% 1,03
|
|Riyal
|3,6751
|3,6935
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-19,42
|
|Altın Gr.
|797
|797
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM