***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 16:30
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 03.02.2022 tarihli tablo ekte yer almaktadır. Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999226
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0730
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
18:0515,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,2846
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5413
En Düşük
15,2003
18:05786,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,48
|Açılış
|: 786,19
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5452
|13,5469
|% 0,54
|
|Euro
|15,5045
|15,5256
|% 1,87
|
|Sterlin
|18,3879
|18,4802
|% 0,86
|
|Frank
|14,6820
|14,7704
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,13
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,43
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|89,69
|89,69
|0,22
|