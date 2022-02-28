***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 19:59
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda
80.161.000 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %145 artış ile 196.653.789 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklanmaktadır.
5.209.925 TL olan Dönen Varlıklar kalemi 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %14 azalış ile 4.503.021 TL olmuştur. Bu azalış esasen 5.052.172 TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kaleminin 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %26 azalış ile 3.738.961 TL olmasından kaynaklanmaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005424
BIST
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|Değişim
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|| -6,21
|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6285
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|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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872,78
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|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
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|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
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|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
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|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8605
|% 0,47
|
|Euro
|15,5519
|15,6285
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,5195
|18,6124
|% 0,39
|
|Frank
|15,0458
|15,1364
|% 1,34
|
|Riyal
|3,6824
|3,7008
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.907
|16,42
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,46
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
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|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,82
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