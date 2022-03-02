***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 20:38
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 02.03.2022 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006640
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2046
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2081
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7384
En Düşük
15,4208
18:05870,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,16
|Açılış
|: 870,14
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1062
|14,1086
|% 1,53
|
|Euro
|15,6523
|15,7346
|% 1,47
|
|Sterlin
|18,7952
|18,8895
|% 1,84
|
|Frank
|15,2328
|15,3246
|% 1,10
|
|Riyal
|3,7463
|3,7651
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-27,04
|
|Altın Gr.
|869
|869
|0,36
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT