***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 12:37
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022, 02.11.2021, 18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.500.000 TL tutarında sermaye avansı verilmiş olup, aynı kapsamda daha önce verilen 12.000.000 TL sermaye avansı ile birlikte toplam sermaye avansı tutarı 13.500.000 TL olmuştur.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011929
BIST
14:022.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,82
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:0214,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:0216,3142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0245
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:02919,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,94
|Açılış
|: 919,01
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ENSRI
|15,40
|1.415.645
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|20.963.603
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.766.428
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,00
|35.486.264
|% 8,80
|
|KARTN
|55,50
|66.047.709
|% 8,29
|
|PKENT
|286,80
|108.728.564
|% -9,98
|
|AYEN
|11,99
|75.519.083
|% -9,24
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|SANEL
|7,27
|6.369.253
|% -4,22
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,40
|2.668.830.017
|% 4,93
|
|THYAO
|28,34
|2.590.086.076
|% 1,50
|
|KRDMD
|15,17
|1.938.575.466
|% 0,73
|
|FROTO
|306,20
|720.256.308
|% 2,24
|
|GARAN
|11,87
|684.962.220
|% 0,34
|
|ODAS
|1,64
|219.625.940
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,17
|1.938.575.466
|% 0,73
|
|THYAO
|28,34
|2.590.086.076
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,63
|304.317.756
|% 1,11
|
|EREGL
|33,40
|2.668.830.017
|% 4,93
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8176
|% -0,06
|
|Euro
|16,3005
|16,3142
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5196
|19,6175
|% 0,26
|
|Frank
|15,7840
|15,8791
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,06
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,13
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|-19,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|-18,04
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-8,72
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,65
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17KRSTL
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 879 adet işlem
-
14:16ISDMR
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727, 421 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.74 ) 2, 418
-
14:15XU100
Endeks 2, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 18, 461.00 milyon TL de
-
14:15ISDMR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 718, 480 adet işlem