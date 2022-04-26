***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









malarŞirketimizin yakın zamanda geçici nakit finansmana ihtiyaç duyması sebebiyle, Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği STRS Teknoloji Yatırım A.S¸.'den, %15,75 oranında yıllık faiz ile 600.000 TL tutarında borç alınmasına karar verilmiş, söz konusu tutar 26.04.2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024106BIST