***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 18:10
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022, 28.02.2022, 02.11.2021, 18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3.000.000 TL tutarında sermaye avansı verilmiş olup, aynı kapsamda daha önce verilen 13.500.000 TL sermaye avansı ile birlikte toplam sermaye avansı tutarı 16.500.000 TL olmuştur.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033637
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 2.539
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En Düşük
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En Düşük
16,3367
18:0517,6067
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|: 971,52
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|: 977,44
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980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.659.933
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.066.675
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.152.493
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.414.121
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.420.003
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.213.817
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
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|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
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|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
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|KARSN
|6,99
|1.773.144.986
|% -3,85
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3846
|16,3937
|% 0,08
|
|Euro
|17,5793
|17,6031
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6050
|20,7084
|% -0,28
|
|Frank
|17,0295
|17,1321
|% -0,05
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|Riyal
|4,3569
|4,3787
|% 0,08
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-11,10
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|Altın Gr.
|972
|972
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
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|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
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|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
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|Gümüş.Ons
|21,74
|21,78
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,08
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|B. Petrol
|119
|119
|1,06
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