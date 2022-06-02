***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde %9,44 oranında paya sahip olduğu iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin B2B odaklı AR çözümleri sunan ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alındığı haberi medyada yer almıştır. Satın alma işlemine ilişkin süreç resmi olarak henüz tamamlanmamıştır. Şirketimizin PulpoAR'daki payı ve ortaklığı anlaşma şartlarına uygun şekilde yeni yapı altında da devam edecektir. Bu anlaşma alıcı şirketten şu an ve gelecekteki performansa göre hisse senedi alımı şeklinde olacaktır.PulpoAR'ın B2C odaklı çözümler sunan Pulpolabs Bilişim A.Ş. firmasındaki faaliyetleri ve şirketimizin dolaylı payları aynı şekilde devam edecektir.Sürecin tamamlanarak kesinlik kazanması sonrasında dahat detaylı açıklama yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034200BIST