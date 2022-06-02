***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 13:55
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinde %9,44 oranında paya sahip olduğu iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin B2B odaklı AR çözümleri sunan ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alındığı haberi medyada yer almıştır. Satın alma işlemine ilişkin süreç resmi olarak henüz tamamlanmamıştır. Şirketimizin PulpoAR'daki payı ve ortaklığı anlaşma şartlarına uygun şekilde yeni yapı altında da devam edecektir. Bu anlaşma alıcı şirketten şu an ve gelecekteki performansa göre hisse senedi alımı şeklinde olacaktır.
PulpoAR'ın B2C odaklı çözümler sunan Pulpolabs Bilişim A.Ş. firmasındaki faaliyetleri ve şirketimizin dolaylı payları aynı şekilde devam edecektir.
Sürecin tamamlanarak kesinlik kazanması sonrasında dahat detaylı açıklama yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034200
BIST
16:162.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,61
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:1616,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0792
|Açılış
|: 16,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:1617,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0701
|Açılış
|: 17,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:16988,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 988,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TETMT
|233,20
|16.722.338
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|85.887.139
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.182.343
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,10
|47.171.006
|% 8,95
|
|BOBET
|5,91
|79.782.825
|% 8,84
|
|KRSTL
|6,77
|6.157.166
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|273.147.497
|% -9,68
|
|KLSYN
|2,14
|26.373.198
|% -4,89
|
|AVGYO
|2,75
|10.136.642
|% -4,84
|
|MEPET
|3,05
|8.151.450
|% -4,69
|
|SASA
|42,48
|3.119.808.025
|% 5,67
|
|THYAO
|48,64
|2.739.586.273
|% -1,94
|
|KARSN
|7,24
|2.218.766.408
|% 0,70
|
|EREGL
|34,78
|1.266.565.488
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,13
|1.201.400.143
|% -0,66
|
|KARSN
|7,24
|2.218.766.408
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,93
|695.072.307
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,80
|482.278.383
|% -0,36
|
|TSKB
|2,23
|367.549.714
|% 6,19
|
|AKBNK
|8,68
|1.013.125.728
|% -1,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5261
|16,5343
|% 0,49
|
|Euro
|17,7450
|17,7761
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,6728
|20,7765
|% 0,16
|
|Frank
|17,1156
|17,2187
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3943
|4,4164
|% 0,43
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,37
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.660
|-4,00
|
|Tam
|6.532
|6.697
|-3,03
|
|Yarım
|3.157
|3.239
|-1,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,38
|