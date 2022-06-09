***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 13:05
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü'nün seçilmelerine, Arda Aşkın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Mert Sadi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036374
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|6.956
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|-0,52
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