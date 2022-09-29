***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 20:52
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin ("TİM''), 29.09.2022 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar ile ödenmiş sermayesi 109.091 TL'ye çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin TİM'deki payı %9,18'e düşmüştür. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066239
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1607
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 986,80
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4845
|18,5006
|% -0,09
|
|Euro
|18,1187
|18,1720
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,3764
|20,4786
|% 1,44
|
|Frank
|18,8086
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9055
|4,9301
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-1,73
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.621
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.221
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,79
|87,79
|-0,26
|