***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesindeki imtiyazlı payların %45'ine tekabül eden 315.000 TL nominal değerli 315.000 adet (A) grubu payların InveoYatırım Holding AŞ'den, %10'una tekabül eden 70.000 TL nominal değerli 70.000adet (A) grubu payların Ersin Refik PAMUKSÜZER'den Namık Kemal GÖKALP'e devrineilişkin 14.02.2024 tarihli talebin, 04.04.2024 tarihli ve 2024/18 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")bülteninde yayımlandığı üzere SPK tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268921BIST