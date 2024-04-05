***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 20:29
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesindeki imtiyazlı payların %45'ine tekabül eden 315.000 TL nominal değerli 315.000 adet (A) grubu payların Inveo
Yatırım Holding AŞ'den, %10'una tekabül eden 70.000 TL nominal değerli 70.000
adet (A) grubu payların Ersin Refik PAMUKSÜZER'den Namık Kemal GÖKALP'e devrine
ilişkin 14.02.2024 tarihli talebin, 04.04.2024 tarihli ve 2024/18 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")
bülteninde yayımlandığı üzere SPK tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268921
BIST