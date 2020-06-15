***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.06.2020 19:28
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020, 31.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, 15.06.2020 tarihli "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851292
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7625
En Düşük
7,6457
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,28
|Açılış
|: 379,64
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,81
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5865
|8,6295
|% 0,78
|
|Frank
|7,1744
|7,2176
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8163
|1,8255
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-4,34
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.485
|-0,30
|
|Tam
|2.535
|2.554
|-0,20
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|1,00
|