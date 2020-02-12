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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2020 23:14
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 18871137 18871137 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 74530 7320 TRY 9,82 İştirak
MEDITATION GMBH Yazılım 71016 4000 EUR 5,33 İştirak
DİNÇ OYUN VE UYGULAMA YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 62500 7500 TRY 12 İştirak
GERÇEKLİK TEKNOLOJİ SAN. YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 63009 5576 TRY 8,85 İştirak
BB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirak
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 67226 11957 TRY 17,79 İştirak
TİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 69661 8214 TRY 11,79 İştirak
KİMOLA VERİ TEKNİKLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirak
OTTOO YAZILIM A.Ş. Yazılım 59234 2694 TRY 4,55 İştirak
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 54651 2186 TRY 4 İştirak
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 58336 7002 TRY 12 İştirak
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirak
PAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirak
UDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818712


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Riyal 1,6077 1,6158 % 0,03  
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Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,51  
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