***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSTRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 18871137 18871137 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 74530 7320 TRY 9,82 İştirakMEDITATION GMBH Yazılım 71016 4000 EUR 5,33 İştirakDİNÇ OYUN VE UYGULAMA YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 62500 7500 TRY 12 İştirakGERÇEKLİK TEKNOLOJİ SAN. YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 63009 5576 TRY 8,85 İştirakBB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirakGENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 67226 11957 TRY 17,79 İştirakTİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 69661 8214 TRY 11,79 İştirakKİMOLA VERİ TEKNİKLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirakOTTOO YAZILIM A.Ş. Yazılım 59234 2694 TRY 4,55 İştirakENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 54651 2186 TRY 4 İştirakEYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 58336 7002 TRY 12 İştirakDIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirakPAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirakUDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirakQUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,0002 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828923BIST