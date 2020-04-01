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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2020 23:39
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.04.2020 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Gedik Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Ayşe Ebru Dorman Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 27.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı MV Holding A.Ş. Genel Müdür, STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BAHADIR ILGAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2017 İcrada Görevli - Netcad Yazılım A.Ş. COO, STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÖZGE BULUT MARAŞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.06.2019 İcrada Görevli Değil - Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı,Doğan Müzik, Net D, Slowtürk, D Yapım Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve May Yapım Yönetici Ortağı Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829479 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
RIZA METİN ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.04.2015 İcrada Görevli Değil - Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü' nde öğretim üyesidir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829479 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834046


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