***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2020 19:08
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BOĞAÇ GÖNCÜ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Birkom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849232
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0967
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,92
|Açılış
|: 373,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,86
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5017
|8,5443
|% 0,63
|
|Frank
|7,0556
|7,0981
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|19,46
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,39
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.456
|29,50
|
|Tam
|2.495
|2.527
|30,40
|
|Yarım
|1.218
|1.234
|14,80
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|0,05
|