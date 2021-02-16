***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2021 09:26
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI 3182725 TRY 10,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909812
BIST
10:031.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.571
En Düşük
1.569
10:036,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0481
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9114
10:038,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:03405,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,42
|Açılış
|: 405,81
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|4.164.370
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|RODRG
|33,72
|1.938.967
|% 9,84
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|IZMDC
|4,15
|10.752.206
|% -6,11
|
|KOZAL
|149,00
|76.870.072
|% 0,20
|
|SASA
|40,20
|74.593.246
|% 6,18
|
|TAVHL
|23,30
|42.283.414
|% 2,64
|
|IPEKE
|16,57
|41.594.419
|% 1,22
|
|TCELL
|17,23
|40.250.490
|% 0,58
|
|IHLAS
|1,09
|6.980.276
|% 0,93
|
|PETKM
|5,14
|29.951.851
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,49
|8.227.013
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|17.811.051
|% 0,25
|
|ALBRK
|2,35
|9.977.226
|% 0,86
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9108
|6,9161
|% -0,69
|
|Euro
|8,3926
|8,3970
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,6162
|9,6644
|% -0,39
|
|Frank
|7,7549
|7,8016
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8398
|1,8491
|% -0,60
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,28
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,23
|