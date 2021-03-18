***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 21:02
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 92191 7320 TRY 7,94 İştirak
THE MEDITATION COMPANY GMBH Yazılım 104822 2926 EUR 2,79 İştirak
BB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirak
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 80702 14056 TRY 17,42 İştirak
TİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 82074 8214 TRY 10,01 İştirak
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirak
OTTOO YAZILIM A.Ş. Yazılım 59234 2694 TRY 4,55 İştirak
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 61006 2186 TRY 3,58 İştirak
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 58336 7002 TRY 12 İştirak
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirak
PAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirak
UDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirak
QUANTCO ENERJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yazılım 62517 3126 TRY 5,0002 İştirak
WORKİOM TEKNOLOJİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 50000 2500 TRY 5,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919140
BIST