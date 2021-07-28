***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 18:36
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEVKET BARAN ASENA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.05.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
BOĞAÇ GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Birkom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BAHADIR ILGAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Netcad Yazılım A.Ş. COO Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ERSOY KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.05.2020 İcrada Görevli Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. YK Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. YK Başkanı Yrd., BDB Yazılım Bilişim A.Ş. YK Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SADİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.07.2021 İcrada Görevli Değil - ENERAMA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939529 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952401
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
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|Önceki Kapanış
|: 1.360
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1.368
En Düşük
1.355
18:058,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
|: 8,5680
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8,5794
En Düşük
8,5341
18:0510,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1500
En Düşük
10,0801
18:05496,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,48
|Açılış
|: 496,63
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5610
|8,5628
|% 0,04
|
|Euro
|10,1207
|10,1347
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8650
|11,9245
|% 0,18
|
|Frank
|9,3516
|9,4079
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2782
|2,2896
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|2,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,87
|0,06
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
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17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem