***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2021 14:39
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki
12:511.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:518,8762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5110,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:51500,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,50
|Açılış
|: 500,11
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:51
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.873.564
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|174.756.968
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.896.674
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|35.315.426
|% -6,87
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|413.599.806
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|385.255.259
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|246.040.545
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|68.463.613
|% 0,73
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8762
|% -0,13
|
|Euro
|10,2747
|10,2819
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9150
|11,9747
|% -0,14
|
|Frank
|9,4649
|9,5219
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3556
|2,3674
|% -0,22
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|